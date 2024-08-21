Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава «Ростеха» предложил ввести защитные меры против импорта автомобилей

Чемезов: импорт иномарок в Россию нужно регулировать

close
100%
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил агентству Reuters, что импорт автомобилей в Россию требует регулирования.

«После ухода западных брендов на рынке образовался дефицит автомобилей, его нужно было как-то покрывать. Между прочим, мы должны сказать спасибо за это китайцам. Сегодня на рынке нет недостатка автомобилей. Я уверен, что государство найдет решение. Импорт собранных автомобилей можно регулировать защитными мерами», — сказал Чемезов.

До этого стало известно, что за семь месяцев 2024 года в Приморье из Китая было ввезено 4,4 тыс. автомобилей, что в шесть раз больше, чем за аналогичный период 2023 года.

«4443 автомобиля, ввезенных из Китая физическими лицами для личного пользования, оформили уссурийские таможенники за семь месяцев 2024 года. Это в шесть раз больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Причем почти половина из ввезенных в 2024 году автомобилей — 2137 — оформлено за последние два месяца», — сообщает пресс-служба Уссурийской таможни.

Самыми популярными для ввоза стали модели Changan, Chery и Geely. Это как новые машины, так и подержанные.

Ранее сообщалось, что ассоциация дилеров предупредила, что авто из Китая подорожают на 10%.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами