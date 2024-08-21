Глава «Ростеха» предложил ввести защитные меры против импорта автомобилей

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил агентству Reuters, что импорт автомобилей в Россию требует регулирования.

«После ухода западных брендов на рынке образовался дефицит автомобилей, его нужно было как-то покрывать. Между прочим, мы должны сказать спасибо за это китайцам. Сегодня на рынке нет недостатка автомобилей. Я уверен, что государство найдет решение. Импорт собранных автомобилей можно регулировать защитными мерами», — сказал Чемезов.

До этого стало известно, что за семь месяцев 2024 года в Приморье из Китая было ввезено 4,4 тыс. автомобилей, что в шесть раз больше, чем за аналогичный период 2023 года.

«4443 автомобиля, ввезенных из Китая физическими лицами для личного пользования, оформили уссурийские таможенники за семь месяцев 2024 года. Это в шесть раз больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Причем почти половина из ввезенных в 2024 году автомобилей — 2137 — оформлено за последние два месяца», — сообщает пресс-служба Уссурийской таможни.

Самыми популярными для ввоза стали модели Changan, Chery и Geely. Это как новые машины, так и подержанные.

Ранее сообщалось, что ассоциация дилеров предупредила, что авто из Китая подорожают на 10%.