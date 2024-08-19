На видео попала граната цвета Барби под внедорожником в Москве

В Москве на камеру сняли розовую гранату, подложенную под внедорожник Haval. Кадры опубликовал Life, ссылаясь на Telegram-канал Shot.

«Припаркованный в Марьиной Роще Haval принадлежит врачу-офтальмохирургу — 39-летнему Антону», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что в московском районе под автомобилем обнаружили гранату. Автомобиль оцеплен, на место вызваны сотрудники экстренных служб. По предварительным данным, граната страйкбольная. Пока неизвестно, зачем ее могли подбросить врачу.

16 августа в Санкт-Петербурге мужчина на Chevrolet Captiva выстрелил в подрезавших его автомобилистов. Инцидент засняли на камеру. На видео показано, что водитель дважды выстрелил в соседний автомобиль. В результате его доставили в отделение полиции. Выяснилось, что оружие было настоящим. Сейчас устанавливаются личности двух других участников конфликта.

Ранее на видео попала драка автомобилистов-грабителей с продавщицей в Подмосковье.