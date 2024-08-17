Стало известно, на сколько подорожают китайские авто к концу года

Китайские автомобили в России подорожают к концу года на 25%. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на автомобильного эксперта Дмитрия Попова. Это произойдет из-за повышения размера утильсбора, которое планируется провести осенью.

Также Попов отметил, что продажи китайских автомобилей к концу года заметно упадут, а спросом будут пользоваться наиболее дешевые марки, что будет выгодно «АвтоВАЗу».

До этого Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) направила в правительство предложение отложить индексацию утилизационного сбора на машины на пять лет.

Увеличение утильсбора сопряжено с рядом серьезных рисков для отрасли, отмечает организация. В Ассоциации напомнили, что за последние 2,5 года «легковушки» в России подорожали в два раза. Ожидается, что столько же машины прибавят в цене к 2030 году. С учетом роста утильсбора покупку авто смогут позволить себе до 5-7% россиян, а продажи новых машин составят не более 600 тыс. шт., что «сделает неактуальным развитие новых производств запасных частей и автомобилей», подчеркивает РОАД.

С 1 октября размер утилизационного сбора в России может вырасти на 70-85%. В преддверии этого россияне бросились скупать легковушки. Спрос на них за июль взлетел на 42,4%. Всего за месяц было продано 136,2 тыс. машин. Ожидается, что в августе динамика сохранится.

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