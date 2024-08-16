Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России создали грузовик для доставки посылок

ГАЗ представил грузовик для курьерских служб

close
100%
ГК «СТТ»

Горьковский автозавод (ГАЗ) создал специальный электрический грузовик SDV 3.5 для российских маркетплейсов. Об этом сообщает quto.ru.

Отмечается, что у фургона сдвижные боковые двери, а также сквозной проход между кабиной и грузовым отсеком. Сзади предусмотрены откидной пандус и автоматические двери роллетного типа.

Сейчас машина проходит испытания.

Как заявил директор по развитию и инновациям Горьковского автозавода Андрей Кузнецов, это удобный автомобиль для курьеров.

До этого стало известно, что ГАЗ выпустит полноприводный «Соболь NN» в пяти типах кузова.

Среди доступных к покупке вариантов окажутся цельнометаллический фургон, грузопассажирский «комби», микроавтобус, бортовой грузовик и простое шасси.

Базовая версия имеет штатную медиасистему, парктроники и климат-контроль. Пока новинку оснащают только 2,5-литровым турбодизелем на 150 л.с. и шестиступенчатой МКП.

Отмечается, что крутящий момент мотора составляет 420 Н∙м, однако при 1000 об/мин доступны 305 Н∙м.

Ранее стало известно, когда ГАЗ запустит продажи полноприводного «Соболя NN».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами