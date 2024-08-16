В России создали грузовик для доставки посылок

Горьковский автозавод (ГАЗ) создал специальный электрический грузовик SDV 3.5 для российских маркетплейсов. Об этом сообщает quto.ru.

Отмечается, что у фургона сдвижные боковые двери, а также сквозной проход между кабиной и грузовым отсеком. Сзади предусмотрены откидной пандус и автоматические двери роллетного типа.

Сейчас машина проходит испытания.

Как заявил директор по развитию и инновациям Горьковского автозавода Андрей Кузнецов, это удобный автомобиль для курьеров.

До этого стало известно, что ГАЗ выпустит полноприводный «Соболь NN» в пяти типах кузова.

Среди доступных к покупке вариантов окажутся цельнометаллический фургон, грузопассажирский «комби», микроавтобус, бортовой грузовик и простое шасси.

Базовая версия имеет штатную медиасистему, парктроники и климат-контроль. Пока новинку оснащают только 2,5-литровым турбодизелем на 150 л.с. и шестиступенчатой МКП.

Отмечается, что крутящий момент мотора составляет 420 Н∙м, однако при 1000 об/мин доступны 305 Н∙м.

Ранее стало известно, когда ГАЗ запустит продажи полноприводного «Соболя NN».