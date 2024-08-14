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Россияне проголосовали против повышения утильсбора на автомобили в России

Опрос: 70% россиян проголосовали против повышения утильсбора в России

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Depositphotos

Порядка 70% россиян считают, что повышать утилизационный сбор на автомобили не следует. Это показал опрос, проведенный в Telegram-канале главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова.

В рамках исследования респондентам задали вопрос «Нужно ли повышать утильсбор?». По его результатам, 70% респондентов (почти 2 тыс. человек) проголосовали за вариант «Нет, утильсбор и так достаточно высокий». Еще 21% опрошенных (602 человека) проголосовал за ответ «Да, но при этом строго спрашивать с автозаводов — нужен результат!». Только 9% россиян (257 человек) выбрали вариант «Да! Потому что нужно поддерживать нашу промышленность».

До этого Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) направила в правительство предложение отложить индексацию утилизационного сбора на машины на пять лет.

Увеличение утильсбора сопряжено с рядом серьезных рисков для отрасли, отмечает организация. В Ассоциации напомнили, что за последние 2,5 года «легковушки» в России подорожали в два раза. Ожидается, что столько же машины прибавят в цене к 2030 году. С учетом роста утильсбора покупку авто смогут позволить себе до 5-7% россиян, а продажи новых машин составят не более 600 тыс. шт., что «сделает неактуальным развитие новых производств запасных частей и автомобилей», подчеркивает РОАД.

С 1 октября размер утилизационного сбора в России может вырасти на 70-85%. В преддверии этого россияне бросились скупать легковушки. Спрос на них за июль взлетел на 42,4%. Всего за месяц было продано 136,2 тыс. машин. Ожидается, что в августе динамика сохранится.

Ранее Мишустина попросили поделиться утильсбором с автопромом.

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