Мишустина попросили поделиться утильсбором с автопромом

Правительство РФ призвали к «масштабным инвестициям» в автопром, в том числе за счет средств, поступающих в бюджет благодаря утилизационному сбору на машины. Об этом «Газете.Ru» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, который направил письмо с соответствующей просьбой на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

В своем обращении НАС указывает, что в 2023-м в федеральный бюджет за счет утильсбора поступили 517 млрд рублей, при этом автопром получил только 58 млрд рублей, а по некоторым направлениям объем поддержки отрасли значительно сократился.

«Очевидно, что для появления качественных отечественных автомобилей необходимы масштабные инвестиции и соответствующие меры государственной поддержки. Ключевое направление таких инвестиций — это отрасль по производству автокомпонентов. Вопрос создания такой отрасли — это вопрос национальной безопасности», — говорится в письме Союза.

По мнению Шапарина, отечественный автопром можно поддержать введением механизма целевого использования средств утильсбора на финансирование проектов, связанных с производством авто и компонентов для них.

«Подобный источник бюджетного финансирования позволит полностью перезапустить отрасль, обеспечить разработку новых моделей автомобилей, специальной техники», — считает он.

До этого Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) направила в правительство предложение отложить индексацию утилизационного сбора на машины на пять лет.

Увеличение утильсбора сопряжено с рядом серьезных рисков для отрасли, отмечает организация. В Ассоциации напомнили, что за последние 2,5 года «легковушки» в России подорожали в два раза. Ожидается, что столько же машины прибавят в цене к 2030 году. С учетом роста утильсбора покупку авто смогут позволить себе до 5-7% россиян, а продажи новых машин составят не более 600 тыс. шт., что «сделает неактуальным развитие новых производств запасных частей и автомобилей», подчеркивает РОАД.

С 1 октября размер утилизационного сбора в России может вырасти на 70-85%. В преддверии этого россияне бросились скупать легковушки. Спрос на них за июль взлетел на 42,4%. Всего за месяц было продано 136,2 тыс. машин. Ожидается, что в августе динамика сохранится.

Ранее россияне рассказали, готовы ли они купить авто до роста утильсбора.