На видео блогер залез на Porsche, оскорбил украинцев и ударил прохожего

В Екатеринбурге блогер Виталий Реутов залез на капот Porsche, оскорбил украинцев, а затем ударил прохожего, который причислил себя к ним. Об этом сообщает портал Ura.ru.

На опубликованных кадрах видно, что мужчина стоит на капоте автомобиля с бутылкой в руках и выкрикивает оскорбления в адрес украинцев. Затем блогер ударил в лицо кулаком прохожего, который заявил, что он с Украины. По словам Реутова, это была провокация и мужчина на самом деле русский. Он напомнил, что с самого начала СВО поддерживал военных. Также у него набита татуировка с президентом Владимиром Путиным.

Депутат заксобрания Свердловской области Алексей Свалов обратил внимание на произошедшее и попросил провести проверку.

До этого 20 июля блогера Эдварда Била приговорили к 13 суткам административного ареста за поездку на самокате в полицейской форме с фразой «Самокатная патрульная служба».

В спецприемнике нога Била стала опухать на месте заживавшего перелома. Его госпитализировали, и близкие пранкера рассказали СМИ, что тому якобы грозила ампутация.

Мизулина заявляла, что изначально считала историю с ампутацией спектаклем.

Ранее сообщалось, что солисту BTS грозит 2 года тюрьмы за пьяную езду на самокате.