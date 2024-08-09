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Стало известно, когда и где пройдут общественные слушания по повышению утильсбора на авто

No Limits: общественные слушания по утильсбору пройдут 14 августа в ОП

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Depositphotos

Процедура общественных слушаний по вопросу повышения утилизационного сбора на авто пройдет 14 августа. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

«Общественные слушания по вопросу индексации утилизационного сбора на автомобили, автобусы и спецтехнику на период до 2030 года состоятся 14 августа 2024 года, с 11:30 до 13:30 в здании Общественной палаты Российской Федерации по адресу Миусская площадь, дом 7, стр.1, зал на 4-ом этаже», — говорится в публикации.

Организаторы утверждают, что на мероприятие пригласили представителей органов государственной власти, общественных организаций, бизнес-сообщества, автокомпаний и др. При этом Telegram-канал допускает, что слушания хотели провести максимально узким составом.

До этого Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) направила в правительство предложение отложить индексацию утилизационного сбора на машины на пять лет.

Увеличение утильсбора сопряжено с рядом серьезных рисков для отрасли, отмечает организация. В Ассоциации напомнили, что за последние 2,5 года «легковушки» в России подорожали в два раза. Ожидается, что столько же машины прибавят в цене к 2030 году. С учетом роста утильсбора покупку авто смогут позволить себе до 5-7% россиян, а продажи новых машин составят не более 600 тыс. шт., что «сделает неактуальным развитие новых производств запасных частей и автомобилей», подчеркивает РОАД.

Ранее Ассоциация дилеров Lada обратилась в правительство с просьбой повысить утильсбор на авто.

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