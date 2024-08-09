В Красноярском крае мигрантам запретили работать в такси

В Красноярском крае запретили мигрантам работать в такси. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Михаил Котюков.

«Подписал указ о запрете работы на территории края иностранных граждан в нескольких видах деятельности. В частности, трудовых мигрантов нельзя будет привлекать к работе в легковом такси и в розничной торговле алкоголем и табачными изделиями в специализированных магазинах», — говорится в сообщении.

Михаил Котюков добавил, что для того, чтобы работодатели успели подготовиться к отстранению иностранных работников, указ вступит в силу с 1 марта 2025 года.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в регионе был введен запрет для мигрантов работать в такси.

В апреле стало известно, что в Саратовской области трудовым мигрантам с 1 мая по 31 декабря текущего года запретят работать в сферах перевозки в общественном транспорте, такси и общественного питания. Соответствующее постановление подписал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Ранее инициативу Госдумы запретить мигрантам водить автобусы сочли опасной.