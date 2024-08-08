На фото попал момент за секунду до подрыва авто военкора Поддубного

В сети распространяется кадр, который, предположительно, был сделан с дрона-камикадзе, атаковавшего машину военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного. Об этом пишет Telegram-канал Mash. На фото запечатлен момент за несколько секунд до подрыва авто.

«Журналист Александр Коц рассказал, что после попадания беспилотника кроссовер Поддубного улетел в кювет и загорелся. Следом за ним ехала его съемочная группа — они увидели, как машина взорвалась, подумали, что никто не выжил, и уехали в безопасное место», — говорится в публикации.

Отмечается, что Поддубный выпал из салона авто, когда машина перевернулась после взрыва. Спустя время журналиста нашли.

7 августа украинский дрон атаковал автомобиль, в котором находился Поддубный. Он работал на территории Курской области и рассказывал о боях в Суджанском районе региона, а также его окрестностях.

Изначально сообщалось, что спасти военного корреспондента не удалось. Однако позже эту информацию опроверг председатель комитета Государственной думы РФ по обороне Дмитрий Саблин. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов уточнил, что после атаки журналиста доставили в больницу в административном центре региона. Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что военного корреспондента Поддубного эвакуируют на лечение в Москву.