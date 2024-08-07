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Раскрыты недостатки популярного кроссовера Jetour

За рулем: у Jetour Dashing медленно переключается коробка передач

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Jetour

Популярный китайский кроссовер Jetour Dashing имеет как целый ряд плюсов, так и минусов. Об этом сообщает журнал «За рулем», который протестировал автомобиль с пробегом в 23 тыс. км.

«Jetour гордится своей концепцией Travel Plus, и именно в Дашинге приятных мелочей действительно много. Например, в подлокотниках передних дверей есть ремешки с магнитами, которые позволяют хранить там, скажем, зонт», — отмечает издание.

При этом у автомобиля есть недостатки в мультимедиа. Например, в меню климат-контроля невозможно найти обогрев автомобиля, также оказалось непросто отыскать и круиз-контроль. Среди других недостатков автомобиля — медленный «робот», у которого крайне долго смыкаются сцепление. При этом к двигателю у журнала нареканий не оказалось.

До этого в Китае запустили продажи кроссовера Jetour X70 Plus 2025 модельного года, который в России появится к ноябрю под названием Soueast S07. Ценник на обновленный автомобиль стартуют от ¥111,9 тыс. (1,32 млн рублей по курсу). Для покупки доступны шесть комплектаций.

Внешность автомобиля несколько изменилась: решетка радиатора увеличилась, а оптика разместилась на двух ярусах. Так, основные блоки фар заняли место в бампере, а ходовые огни расположились чуть выше. Внутри авто уменьшилось количество физических кнопок, зато были увеличены мониторы.

Ранее хозяйка китайского кроссовера GAC из-за поломки машины застряла в Крыму.

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