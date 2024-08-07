В Китае стартовали продажи нового Toyota Land Cruiser Prado

В Китае начались продажи нового Toyota Land Cruiser Prado. Об этом сообщает mydrivers.com.

Новый Prado будет предлагаться в Китае с двумя различными вариантами оформления передней части. Стандартное решение — с укрупненными блоками, в которых отражатели ближнего и дальнего света выполнены в виде окружности. Вариант подороже — с зауженными прямоугольными фарами.

Автомобиль получил гибридную силовую установку, состоящую из двигателя объемом 2.4 л., электромотора, восьмиступенчатой автоматической коробки передач и компактной батареи. Пиковая отдача — 330 л.с. Привод у нового Toyota Land Cruiser Prado — полный.

Цены на новинку начинаются от 460 тыс. юаней (5,5 млн рублей по курсу на момент публикации).

До этого китайская компания Haval опубликовала изображения кроссовера H9 нового поколения, который будет продаваться на зарубежных рынках, в том числе и в России.

Судя по официальным изображениям, очевидной разницы в дизайне между китайской версией автомобиля и моделью для других стран нет. Спереди по-прежнему можно увидеть решетку радиатора, украшенную толстыми горизонтальными хромированными полосами со встроенным в нее логотипом бренда Haval. Не изменилась форма и квадратных фар с круглыми светодиодными дневными ходовыми огнями.

Ранее сообщалось, что в России продается надежный кроссовер Haval F7 за 2,7 млн рублей.