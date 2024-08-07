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В Подмосковье голый водитель предложил девушке прокатиться с ним

В Дрезне голый водитель предложил девушке сесть в авто и показать ему дорогу

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Depositphotos

В подмосковном городе Дрезна голый мужчина предлагал подвезти на своем автомобиле несовершеннолетнюю девушку. Об этом сообщает ren.tv. Возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что инцидент произошел 18 июня. К девушке подъехал автомобиль. За рулем сидел полностью голый мужчина, который поинтересовался, как добраться до Орехово-Зуево. Ответ его не устроил, мужчина предложил несовершеннолетней сесть в его автомобиль и показать путь. Однако девушка отказалась.

Водитель скрылся, возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия».

До этого в Екатеринбурге женщина разделась догола и кидалась на автомобили. Инцидент произошел на перекресте улиц Космонавтов и Индустрии. Отмечается, что женщина в невменяемом состоянии сняла с себя всю одежду и села на асфальт, мешая проезду машин. Также она бросалась грудью на автомобили. На место прибыли сотрудники полиции, которые задержали нарушительницу порядка. О том, что стало причиной такого поведения на дороге, не сообщается.

Ранее голый россиянин преследовал школьниц на иномарке и ублажал себя.

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