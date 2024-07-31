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В России могут появиться платные железнодорожные переезды

В Госдуме предложили строить платные железнодорожные переезды

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Администрация Котельниковского района/РИА Новости

Глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев после крушения поезда в Волгоградской области выступил с предложением строить платные железнодорожные переезды. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Нам надо освободить железную дорогу. Давайте начнем строить платные железнодорожные переезды. Чего мы боимся? Давайте скажем, мы железнодорожный переезд строим на 50 лет, значит, он должен окупиться за 35. Но не за 10. Тогда стоимость этого проезда будет эта. И люди выберут», — сказал Москвичев.

Глава Минтранса Роман Старовойт предложение Москивчева о платных железнодорожных переездах поддержал, но сказал, что местные жители через них должны ездить бесплатно.

Крушение пассажирского поезда под Волгоградом произошло днем 29 июля 2024 года. Грузовик «КамАЗ» столкнулся с поездом №491 КазаньАдлер, в котором ехали 800 пассажиров. По информации МЧС РФ, из девяти сошедших с рельсов вагонов, семь перевернулись. Ранения получили около 140 пассажиров, часть пострадавших отправили в больницы.

Позже выяснилось, что несмотря на серьезную аварию, водителю «КамАЗа» удалось выжить, сейчас он тоже находится в больнице.

Движение поездов на аварийном участке было временно остановлено, его частично возобновили ночью 30 июля.

В Федеральной пассажирской компании заявили, что пассажирам сошедшего под Волгоградом поезда будет возмещена стоимость билетов. Кроме того, пассажиры могут рассчитывать на выплаты возмещения от страховой компании СОГАЗ.

Ранее сообщалось, что на Сахалине произошла авария с пятью пострадавшими.

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