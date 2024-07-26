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Автодилеры попросили отложить индексацию утильсбора

Автодилеры предложили перенести повышение утильсбора на 2025 год

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AP Photo/David Zalubowski

Российская ассоциация дилеров (РоАД) написала письмо в Минпромторг РФ, в котором попросила главу ведомства Антона Алиханова повысить утильсбор не в этом году, а в 2025-м. Об этом сообщает газета «Ведомости».

«До начала индексации утильсбора необходимо определить виды автомобилей, спецтехники и прицепов, которые в России не выпускаются, а также создать механизмы поддержки для автопрома», — говорится в письме.

16 июля сообщалось, что утилизационный сбор на автомобили в России планируется разово увеличить на 70–85% с 1 октября 2024 года. Далее до 2030 года размер утильсбора планируется увеличить в 3,9 раза от ныне действующего, подняв коэффициент его расчета до 58,62.

Сейчас проект постановления правительства вынесен на общественное обсуждение.

Впоследствии аналитик Андрей Бархота заявил, что решение увеличить ставку утилизационного сбора на легковые автомобили в России направлено на то, чтобы повысить цены на машины, сборка которых локализована на территории других стран. По его словам, более дорогие автомобили на рынке могут потерять конкурентоспособность. При этом покупатели в условиях наличия альтернативы будут стараться приобретать машины, устраивающие их по цене и качеству.

Ранее сообщалось, что осенью автомобили подорожают на 7% из-за повышения утильсбора.

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