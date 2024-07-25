Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны результаты медосвидетельствования байкера, врезавшегося в МотоТаню

В крови байкера, врезавшегося в МотоТаню, алкоголя не обнаружили

Турецкий блогер Онур Обут был трезв в момент ДТП, в котором погибла байкерша Татьяна Озолина, известная как МотоТаня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Sabah.

«В крови полностью виновного в ДТП Обута следов алкоголя не нашли», — пишет издание.

Авария, в которой погибла Озолина, произошла на трассе между городами Секе и Милас у деревни Сарычай в Турции. Блогер Онур Обут врезался сзади в мотоцикл байкерши. От удара мотоцикл опрокинулся, женщину отбросило на 26 метров. Шлем в момент ДТП с нее слетел.

Возбуждено уголовное дело по факту аварии. Турецкому байкеру грозит 6 лет тюрьмы.

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, мотоциклист со стажем Виталий Милонов заявил, что МотоТаня придала более человечный вид мотосообществу и действительно своими короткими юмористичными роликами очень очеловечила мотоциклистов.

У МотоТани на YouTube почти 2 млн подписчиков. Она снимала видео по мототематике. Последние ролики были сделаны в Турции.

Ранее появилось видео, как машина полковника МВД Татарстана сбила ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами