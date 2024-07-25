Стали известны результаты медосвидетельствования байкера, врезавшегося в МотоТаню

Турецкий блогер Онур Обут был трезв в момент ДТП, в котором погибла байкерша Татьяна Озолина, известная как МотоТаня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Sabah.

«В крови полностью виновного в ДТП Обута следов алкоголя не нашли», — пишет издание.

Авария, в которой погибла Озолина, произошла на трассе между городами Секе и Милас у деревни Сарычай в Турции. Блогер Онур Обут врезался сзади в мотоцикл байкерши. От удара мотоцикл опрокинулся, женщину отбросило на 26 метров. Шлем в момент ДТП с нее слетел.

Возбуждено уголовное дело по факту аварии. Турецкому байкеру грозит 6 лет тюрьмы.

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, мотоциклист со стажем Виталий Милонов заявил, что МотоТаня придала более человечный вид мотосообществу и действительно своими короткими юмористичными роликами очень очеловечила мотоциклистов.

У МотоТани на YouTube почти 2 млн подписчиков. Она снимала видео по мототематике. Последние ролики были сделаны в Турции.

Ранее появилось видео, как машина полковника МВД Татарстана сбила ребенка.