Cadillac выпустит кабриолет с набором для рисования птиц

Компания Cadillac показала концептуальный кабриолет Sollei. Об этом сообщает motor.ru.

Отмечается, что автомобиль построен на базе электрокара Celestiq, но представляет собой эксперимент в области создания уникальных машин по специальным заказам. Концепт отличается уникальным кузовом и необычной отделкой салона, в которой применен, к примеру, биоматериал Fine Mycelium — в его состав входит грибной мицелий.

В оснащение Sollei входит 55-дюймовый дисплей и холодильник. Также в автомобиле есть набор для любителей птиц. В него включены несколько манков, а также альбом с иллюстрациями и кожаный чехол для карандашей — чтобы зарисовывать пернатых.

Не исключено, что автомобиль оснастят двухмоторной силовой установкой, развивающей около 600 л.с. Без подзарядки кабриолет сможет преодолеть до 500 км.

До этого стало известно, что в Китае начались предварительные продажи обновленного электрического седана Exeed Exlantix ES. Цены начинаются от 225,9 тыс. юаней (2,7 млн рублей по курсу на момент публикации).

Автомобиль получил четыре новых цвета кузова и два варианта отделки интерьера, 21-дюймовые колесные диски и дополнительные опции в стандартной комплектации.

В базовую комплектацию входит аккумулятор емкостью 77 кВт.ч. Запас хода — 680 км. В средней комплектации предусмотрена батарея емкостью 100 кВт. ч. Такая машина может проехать до 880 км. Топовая комплектация включает двухмоторную систему полного привода и литиевый аккумулятор емкостью 100 кВт.ч. Без подзарядки такой автомобиль способен преодолеть 710 км.

Ранее сообщалось, что продажи хетчбэков FAW Bestune Pony, размером с «Оку», начнутся 28 июля.