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Американец сдал полицейским участников аттракциона по разгрому автомобиля

Американец сдал в полицию участников аттракциона, разбивавших машину битой

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Ruslan Mitin/Shutterstock/FOTODOM

В Нью-Йорке местный житель заявил в полицию на участников аттракциона «комната ярости», которым предлагалось разбить бейсбольными битами старый автомобиль. Об этом сообщает New York Post.

Аттракцион, участникам которого за $5 предлагалось разгромить старый пикап в качестве снятия стресса, устроил бар Ragery в Нижнем Ист-Сайде. Процесс разбивания автомобиля прервали полицейские, которые прибыли к бару с сиренами и мигалками.

«Они были очень озадачены. Выражения на их лицах были крайне озадаченными», — сказал изданию владелец бара Роман Лупу. По словам Лупу, полицейские рассказали, что некий гражданин позвонил по телефону вызова экстренных служб 911 и сообщил, что двое мужчин на улице разбивают автомобиль. Заявителя не смутило, что на участниках аттракциона были защитные каски.

Ранее в Санкт-Петербурге местный житель опрокинул новый кроссовер Chery во время первой поездки.

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