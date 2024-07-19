На видео попал горящий под Талдомом завод по производству моторных масел

Под Талдомом загорелось предприятие по производству моторных масел. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

На опубликованных кадрах видно, что над территорией поднялся черный дым. Спасатели работают на месте. По данным канала, пострадавших нет.

СМИ сообщают, что пожар случился на местном предприятии НТК «Нордоил». Площадь горения составила 1,2 тыс. квадратных метров. Причины возгорания уточняются.

До этого в Москве из-за зарядки загорелся автомобиль из Поднебесной Omoda. Отмечается, что в специальном разъеме в машине находился китайский провод Type-C. Он внезапно загорелся, после чего огонь перекинулся на панель салона. В результате стекло водительской двери оплавилось и потрескалось. По данным Telegram-канала, владелец авто справился с возгоранием при помощи огнетушителя и не пострадал. Мужчина рассказал, что его Omoda был всего год. Машину отправили в сервис для выяснения причин возгорания.

Ранее была названа деталь в корейских авто, которую подделывают чаще всего.