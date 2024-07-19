Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На видео попал горящий под Талдомом завод по производству моторных масел

Появилось видео с горящим под Талдомом заводом по производству моторных масел

Под Талдомом загорелось предприятие по производству моторных масел. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

На опубликованных кадрах видно, что над территорией поднялся черный дым. Спасатели работают на месте. По данным канала, пострадавших нет.

СМИ сообщают, что пожар случился на местном предприятии НТК «Нордоил». Площадь горения составила 1,2 тыс. квадратных метров. Причины возгорания уточняются.

До этого в Москве из-за зарядки загорелся автомобиль из Поднебесной Omoda. Отмечается, что в специальном разъеме в машине находился китайский провод Type-C. Он внезапно загорелся, после чего огонь перекинулся на панель салона. В результате стекло водительской двери оплавилось и потрескалось. По данным Telegram-канала, владелец авто справился с возгоранием при помощи огнетушителя и не пострадал. Мужчина рассказал, что его Omoda был всего год. Машину отправили в сервис для выяснения причин возгорания.

Ранее была названа деталь в корейских авто, которую подделывают чаще всего.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами