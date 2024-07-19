Дебютировала самая мощная версия Porsche Panamera из когда-либо существовавших

Компания Porsche официально представила новую версию Panamera Turbo S E-Hybrid. Это самый мощный автомобиль семейства из когда-либо существовавших. Об этом сообщает motor1.com.

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid оснащается гибридной силовой установкой, в которую входит 4,0-литровый 591-сильный бензиновый двигатель с двумя турбинами, восьмиступенчатая автоматическая коробка передач с двойным сцеплением и встроенным электромотором на 187 л.с. Суммарная мощность всей системы достигает 771 л.с. Автомобиль может разгоняться от 0 до 60 миль в час (0-97 км/ч) всего за 2,8 с., а его максимальная скорость достигает 325 км/ч.

Прием предзаказов на новый Panamera Turbo S E-Hybrid уже открыт. Цена — от $228,5 тыс. (20,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что китайский концерн Great Wall анонсировал появление на российском рынке флагманского кроссовера Wey 07. Новинка появится в нашей стране в конце 2024 года, сообщает пресс-служба бренда.

Wey 07 — это параллельный гибридный кроссовер, ДВС которого физически связан с колесами. Примерная мощность силовой установки — 500 л. с. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 6 секунд, на одной зарядке он может проехать 1,2 тыс. км. Питаются электромоторы от аккумулятора емкостью 42,5 кВт. ч.

Ранее сообщалось, что ранее сообщалось, что в России начались продажи аналога кроссовера Skoda Karoq.