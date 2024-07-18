«Угрожал, что убьет»: жительница Уфы рассказала, как пьяный мужчина избил ее сына банкой пива

В Уфе мужчина с банкой пива напал на компанию подростков-байкеров из-за замечания. Мать одного из пострадавших Лилия рассказала «Газете.Ru», что ее сына неизвестный ударил банкой в висок – у подростка ушиб мягких тканей. Женщина уверена, что мужчина был пьян.

«Он ехал на мопеде с друзьями, их подрезали эти мужчины. Мальчишки им сказали: «смотри, куда едешь». Эти мужчины за ними поехали и начали на всех кидаться. Они были нетрезвые оба: что водитель, что другой мужчина. У мужчины, который ударил моего ребенка, в одной была стеклянная кружка от пива, а в другой — банка с пивом. Он подошел к сыну, спросил: «это ты меня оскорблял или сделал мне замечание?». Ему сын сказал, что вообще там не был. Он один раз замахнулся, но сын как-то увернулся. А потом мужчина уже ударил банкой в висок. Он еще угрожал, что найдет их, убьет. Сын, конечно, испугался. С утра мы были в травмпункте, сделали рентген головы. Сотрясения нет, но ушиб мягких тканей. Сейчас мы оформили заявление в полицию, ждем, когда нас вызовут в Следственный комитет», — сказала она.

Лилия добавила, что теперь она боится, что мужчина захочет отомстить ее сыну. Женщина хочет добиться для него уголовной ответственности и будет требовать компенсацию.

«Сейчас все равно есть уже опасения. Я же не знаю, что у него в голове. Может, он сейчас решит как-то мстить после того, что мы подали заявление на него. Поэтому, конечно, у меня есть опасения. Я и сама лишний раз теперь сына никуда не отпущу. Уголовную ответственность пусть несет. Я буду подавать заявление в суд. Я хочу с него взыскать за телесные повреждения и моральные. Это стресс для ребенка, и не только для него, тут и родители в шоке», — заключила она.

Об инциденте сообщил Life со ссылкой на Shot. По информации издания, группа подростков каталась на питбайках и заехала на парковку супермаркета в Уфе. После этого на паркинг приехал серебристый Renault и резко затормозил рядом с компанией — один из подростков громко выругался на водителя. Из-за оскорбления мужчина начал нападать на несовершеннолетних. На опубликованных кадрах видно, как водитель идет за группой и кидает в них напитком. По словам очевидцев, мужчина кидался безалкогольным пивом.

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