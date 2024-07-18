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Китайский конкурент Toyota Camry обновился для России

Седан Changan Lamore получил крупное обновление мультимедийной системы в России

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Changan

Китайский седан Changan Lamore, который позиционируется как конкурент Toyota Camry, получил в России обновление мультимедийной системы. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В рамках обновления седан получил русифицированный мультимедийный комплекс. Производитель напомнил, что автомобиль оснащается 13,2-дюймовым вертикальным планшетом, который является одной из главных особенностей машины. Также были исправлены ошибки в работе Apple CarPlay, которая способна управлять вызовами и сообщениями подключенного смартфона водителя с помощью тачскрина в автомобиле или голосового ассистента. Установить прошивку клиенты могут в дилерских центрах марки.

До этого китайский кроссовер Changan CS95 New получил в России заводской пакет «зимних» опций. В него вошли подогрев руля, подогрев кресла водителя, подогрев кресла переднего пассажира, подогрев пассажирских мест второго ряда и электрообогрев лобового стекла. Также была произведена адаптация двигателя автомобиля под холодные климатические условия и расширена адаптация мультимедийной системы для России.

Ранее в России начались продажи кроссоверов Belgee X70.

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