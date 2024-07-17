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Россиянам рассказали, какие проблемы появятся у авто, если не делать сход-развал

«Авилон»: неправильный сход-развал авто приводит к ДТП

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Сottonbro/Pexels

Сход-развал — важная процедура для обеспечения безопасности вождения автомобиля. Без регулярной проверки и регулировки угла установки колес срок службы машины будет сокращаться и возрастет риск ДТП. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов.

«Без регулярного схода-развала из строя могут выйти шины: они начнут неравномерно изнашиваться, что приведет к их преждевременному износу. Неправильный угол установки колес ведет к увеличению сопротивления качению, что вызовет повышенный расход топлива. В целом, машина может стать неустойчивой, а это повышает риск ДТП», — сказал Константинов.

Если несвоевременно делать сход-развал, то пострадать может подвеска: неправильный угол установки колес приводит к повышенной нагрузке на ее детали, что увеличивает их износ. При сильном нарушении угла установки колес могут поломаться детали подвески, предупредил эксперт.

Проблемы на фоне пренебрежения сходом-развалом не исключены и в рулевом управлении. Это повышение износа рулевых тяг и наконечников. Вместе с тем, автомобиль может стать менее чувствительным к поворотам руля, что в целом усложняет управление.

Сход-развал рекомендуется проводить каждые 10 тыс. км пробега или после ремонта подвески. Его стоит проводить только в специализированном автосервисе с использованием современного оборудования, подчеркнул специалист.

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