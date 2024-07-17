Стало известно, почему Путин выбрал для поездки Lada Aura

Российский президент Владимир Путин выбрал седан Lada Aura для поездки по новой дороге вокруг Твери, чтобы показать возможности «АвтоВАЗа». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Это российская машина», — назвал в беседе с журналистами Песков первый аргумент, повлиявший на выбор машины.

Второй причиной Песков назвал место производства Lada Aura. «У нас вчера еще открывался объезд вокруг Тольятти очень важный, и, конечно, главный из индустриальных центров Тольятти — это «АвтоВАЗ», вот поэтому новая модель была выбрана», — рассказал пресс-секретарь главы государства.

16 июля президент России Владимир Путин приехал на церемонию открытия Северного обхода Твери — последнего участка трассы М-11 «Нева» — на автомобиле Lada Aura. Кадры опубликовал Telegram-канал «Кремль. Новости».

На опубликованных кадрах видно, как глава государства едет за рулем черной Lada Aura. При этом позади него следуют несколько Aurus Komendant с мигалками.

Позже Владимир Путин назвал Lada Aura хорошей машиной.

Новый участок стал последним элементом для запуска скоростного движения от Санкт-Петербурга до Казани. Речь идет о 1520-километровой дороге, на которой нет ни перекрестков, ни светофоров. С продлением трассы М-12 до Екатеринбурга в конце 2024 года бесшовным скоростным движением будут связаны уже порядка 2,4 тысячи километров.

Ранее Песков рассказал, на чем Путин передвигается по своей подмосковной резиденции.