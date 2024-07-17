Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, насколько подорожают китайские авто на фоне роста утильсбора

Автоэксперт Кадаков: авто из КНР подорожают на 300 тыс. рублей из-за утильсбора

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Китайские легковые автомобили в России подорожают в случае индексации утильсбора, Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на автоэксперта, главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова.

«Все импортные машины, то бишь китайские подорожают. Утильсбор будет перекладываться в цену. Я думаю, что в перспективе года можно ждать их подорожания на 200-300 тысяч рублей», — отметил Кадаков.

По его словам, резкого роста ценников ждать не стоит, все будет происходить постепенно по разным брендам и конкретным моделям.

Утилизационный сбор на автомобили планируется разово увеличить на 70-85% с 1 октября 2024 года, а затем проводить его ежегодную индексацию. Сейчас проект постановления правительства вынесен на общественное обсуждение.

Документ планируется ввести в действие 1 октября. Согласно проекту, коэффициент, по которому рассчитывается утилизационный сбор, при ближайшем разовом повышении увеличится на 85% для машин с двигателями рабочим объемом от 1 до 2 литров. В настоящее время он установлен на уровне 15,03, а должен подняться до 27,81. Предусмотрено повышение утильсбора и для других категорий транспорта.

Далее до 2030 года размер утильсбора планируется увеличить в 3,9 раза от ныне действующего, подняв коэффициент его расчета до 58,62.

Базовая ставка для расчета утильсбора составляет 20 тыс. рублей, и по нынешним правилам производитель или импортер (юрлицо) уплачивает за легковую машину 300,6 тыс. рублей сбора, после ближайшего повышения эта сумма может возрасти до 556,2 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что индексация утилизационного сбора на автомобили в России будет пошаговой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами