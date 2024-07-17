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Стало известно, какие автомобили покажут на московском автосалоне в декабре

На московском автосалоне дилеры покажут машины, официально недоступные в РФ

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Aly Song/Reuters

В декабре 2024 года в рамках Российского международного автосалона (RIAS), который состоится в Москве, автомобильные дилеры представят модели, поставляемые в РФ по параллельному импорту. Об этом сообщает auto.mail.ru со ссылкой на генерального директора компании ITEMF (организатор мотор-шоу RIAS) Анну Манвелову.

«У нас сейчас формируется новый рынок, в котором за короткое время появилось много неизвестных россиянам марок и моделей автомобилей. Главное концептуальное отличие предстоящей выставки в Москве от формата автосалона, привычного для иностранных организаторов, это возможность дилерскому сообществу также принять участие в экспозиции. Дилеры представят автомобили, официально недоступные на российском рынке, но поставляемые в страну благодаря параллельному импорту», — рассказала Манвелова.

О том, какие именно автомобили будут представлены на автосалоне в декабре, не сообщается.

До этого стало известно, что принадлежащий китайской компании Hozon Auto бренд Neta может официально начать продажи в России. В настоящее время такая возможность изучается. Об этом заявил вице-президент компании Чжоу Цзян.

Электромобили Neta могут быть локализованы в России. В настоящее время компания ведет подготовку соответствующих сертификатов. Марка Neta занимается выпуском гибридов и электромобилей. Весной на автосалоне в Пекине она представила гибрид с быстрозаряжаемым тяговым аккумулятором, способным восполнить запас энергии с 30% до 80% за 19 минут.

Ранее стало известно, сколько Lada Aura соберет «АвтоВАЗ» до конца года.

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