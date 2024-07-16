Раскрыта стоимость проезда по М-11 с учетом нового участка

Стоимость проезда по трассе М-11 «Нева» c учетом нового участки начинается от 3,2 тыс. рублей для «легковушек». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на «Автодор».

При этом ценник для грузовых авто начинается от 6,6 тыс. рублей. С пятницы по воскресенье тариф будет повышается: для «легковушек» он составит проезд по 3,45 тыс. рублей, а для грузовиков — 7,45 тыс. рублей.

Также в «Автодоре» добавили, что стоимость проезда только по Северному обходу Твери составит 540 рублей для легковых машин, 970 рублей — для грузовых.

16 июля президент России Владимир Путин дал старт движению по участку Северного обхода Твери на скоростной автомобильной дороге М-11 «Нева». Глава государства заявил, что время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по М-11 уменьшится почти на час благодаря новому обходу Твери.

Новый участок стал последним элементом для запуска быстрого движения от Санкт-Петербурга до Казани. Речь идет о 1520-километровой дороге, на которой нет ни светофоров, ни перекрестков. С продлением трассы М-12 до Екатеринбурга в конце текущего года бесшовным скоростным движением будут связаны уже порядка 2,4 тысячи километров.

Ранее Путин рассказал о преимуществе новой дороги М-11.