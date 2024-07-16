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Опубликовано новое видео с Путиным за рулем Lada Aura

Кремль показал еще одно видео с Путиным за рулем новой Lada Aura

Кремль опубликовал в своем Telegram-канале еще одно видео с президентом России Владимиром Путиным, который проехался за рулем новой Lada Aura.

На новом отечественном автомобиле он приехал на церемонию открытия Северного обхода Твери — последнего участка трассы М-11 «Нева». Президента сопровождал строитель трассы «Нева», инженер Василий Васильев, который рассказал ему о трассе.

На опубликованном видео Путин садится в черную Lada Aura и едет по мосту «Волга».

Новый участок стал последним элементом для запуска скоростного движения от Санкт-Петербурга до Казани. Речь идет о 1520-километровой дороге, на которой нет ни перекрестков, ни светофоров. С продлением трассы М-12 до Екатеринбурга в конце 2024 года бесшовным скоростным движением будут связаны уже порядка 2,4 тысячи километров.

До этого президент, делясь с журналистами своими впечатлениями о новой Lada Aura, назвал ее хорошей машиной.

Ранее сообщалось, что чиновников пересадят на Lada Iskra.

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