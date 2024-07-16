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В Москве построят три новые дороги

Собянин: в Москве планируется построить три дороги по концессионным соглашениям

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Михаил Климентьев/РИА Новости

В Москве построят три новые дороги согласно концессионным соглашениям. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин у себя в Telеgram-канале.

По его словам, новые трассы позволят снизить загруженность дорог и улучшить транспортную доступность девяти районов Москвы, где проживают порядка 1,3 миллиона человек.

Одна из дорог соединит район Покровское-Стрешнево и застройку бывшего Тушинского аэродрома с районом Хорошево-Мневники, она пройдет в обход Волоколамского шоссе.

Вторая протянется от севера столица до «Москвы-Сити». Третью дорогу проложат от бывшей промзоны «ЗИЛ» до юга и юго-запада города в обход Третьего транспортного кольца (ТТК).

16 июля президент России Владимир Путин дал старт движению по участку Северного обхода Твери на скоростной автомобильной дороге М-11 «Нева». Глава государства заявил, что время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по М-11 «Нева» сократится почти на час благодаря новому обходу Твери.

Ранее появилось видео, как Путин едет за рулем Lada Aura по трассе М-11.

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