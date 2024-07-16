Путин об открытии участков автодорог: большая работа с хорошим результатом

Президент России Владимир Путин на церемонии открытия Северного обхода Твери трассы М-11 «Нева» и обхода Тольятти заявил, что проделана большая работа с хорошим результатом. Его слова передает РИА Новости.

16 июля глава государства дал старт движению по участку Северного обхода Твери на М-11 «Нева». Строительство скоростной автомобильной дороги началось весной 2022 года.

«Проделана большая, результативная и очень важная работа с хорошим результатом. Очень важно в такой стране, как наша, с ее огромной территорией, обеспечить логистическую и транспортную связанность регионов с другом», — заявил российский лидер.

Новый участок стал последним элементом для запуска скоростного движения от Санкт-Петербурга до Казани. Речь идет о 1520-километровой дороге, на которой нет ни перекрестков, ни светофоров. С продлением трассы М-12 до Екатеринбурга в конце 2024 года бесшовным скоростным движением будут связаны уже порядка 2,4 тысячи километров.

Ранее Путин рассказал о преимуществе новой дороги М-11.