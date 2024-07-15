Названы 12 признаков сломанного автомобиля с пробегом

Подержанные автомобили, которые продают на отечественном рынке, могут скрывать множество проблем. О признаках поломки «Российской газете» рассказал руководитель отдела оценки колесной техники ГК Альфа-Лизинг Валерий Антюфьев.

Во-первых, специалист посоветовал обратить внимания на цвет кузова авто. Если он неоднороден, то это может говорить о ремонте машины после аварии, пояснил Антюфьев. Во-вторых, шумы при движении авто свидетельствуют об износе подвески и поломке шаровых опор. Как правило, неприятные звуки усиливаются при резких маневрах. Тревожным знаком Антюфьев назвал и неравномерный износ шин, который может говорить о неправильном развал-хождении и деформации кузова.

Автоэксперт добавил, что на проблемы с системой отопления и вентиляции в авто могут говорить запотевание и влага в салоне. Также стоит провести тщательный осмотр авто, если у него плохо закрываются двери и капот. Кроме того, зазоры между кузовными элементами могут говорить о некачественном ремонте после аварии. Специалист отметил, что не менее важно обратить внимание на следы коррозии. Среди других тревожных признаков специалист назвал сильно изношенный слон, плохую работу двигателя, проблемы с электрикой и утечку жидкостей. В заключении Антюфьев напомнил, что история обслуживания авто должна быть прозрачной.

В июле заместитель председателя комитета Государственной думы по безопасности Анатолий Выборный предложил штрафовать за скрученный пробег на автомобилях.

По словам парламентария, поводом для обращения стали многочисленные жалобы от населения и обеспокоенность представителей автосообщества.

Он отметил, что в 2023 году ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) выступила с предложением штрафовать автомобилистов за скручивание пробега на 300 тыс. рублей. Однако законопроект так и не был внесен в Госдуму.

Ранее автоэксперт объяснил, как определить, скручен ли пробег автомобиля.