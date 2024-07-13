В Петербурге пенсионерка таксует на электромобиле Tesla

В Санкт-Петербурге 68-летняя пенсионерка работает в такси на электромобиле Tesla. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Наталья Георгиевна — водитель со стажем. Женщина имеет образование инженера-механика, а в такси работает уже 32 года и очень любит свое дело. В прошлом у Натальи были разные машины – от шестерки до BMW, но фаворитом стала «Тесла», которую женщине помогли купить дети и внуки», — говорится в сообщении.

По словам таксистки, Tesla экономичный автомобиль и проблем с зарядкой в Санкт-Петербурге нет.

До этого Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос и выяснил, что большинство россиян (60%) считают поездки на такси слишком дорогими и поэтому выбирают другие виды транспорта.

Также 66% респондентов пожаловались на то, что за год стоимость поездок на такси стала менее привлекательной. Кроме того, 18% россиян считают, что общественный транспорт удобнее такси. Еще 12% опрошенных выразили сомнение в безопасности поездок на такси, а 11% пожаловались на неприятных таксистов.

Ранее были названы самые популярные автомобили в такси.