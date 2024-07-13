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Погранпереход «Покровка» на границе России и Китая возобновил работу

Погранпереход «Покровка» на границе России и Китая открылся после паводка

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Shutterstock

Пункт пропуска «Покровка» на российско-китайской границе в Хабаровском крае возобновил работу. Об этом агентству РИА Новости сообщила пресс-секретарь Хабаровской таможни Елена Попова.

Погранпереход был закрыт с 25 июня из-за паводка на реке Уссури.

По словам Поповой, за три часа работы после открытия пункта пропуска хабаровские таможенники оформили четыре автобуса с туристами их России, два из Китая, а также два грузовых автомобиля.

Пресс-секретарь Хабаровской таможни уточнила, что пропускная способность погранперехода за сутки составляет 25 грузовых транспортных средств и 12 пассажирских автобусов.

В мае президент России Владимир Путин заявлял, что Москва и Пекин будут добиваться, чтобы грузы между двумя странами доставлялись еще быстрее, в том числе за счет ускорения досмотра на границе.

Глава государства обратил внимание на динамичное развитие транспортной инфраструктуры, которая тесно связывает две страны. Так, в 2022 году на реке Амур открыли сразу два трансграничных моста — железнодорожный и автомобильный, по которым проходят интенсивные пассажирские и грузоперевозки.

Ранее эстонские пограничники досрочно закрыли КПП на границе с Россией.

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