Автоэксперт объяснил, как определить, скручен ли пробег автомобиля

На скрученный пробег у машины могут указывать стертые руль и сиденье. Об этом в интервью «Москве 24» сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

«Если они порядочно стерты, но продавец заявляет, что машина пробежала лишь 50 тысяч километров, это явный сигнал, что здесь что-то не так», — пояснил Хайцеэр.

Кроме того, по его словам, стоит присмотреться к состоянию лакокрасочного покрытия, — выцвело оно или нет, а также проверить на наличие повреждений днище кузова.

При этом он подчеркнул, что если покупатель подержанного авто не является специалистом, лучше заехать на независимую станцию технического обслуживания, где дадут экспертную оценку состояния машины.

В июле заместитель председателя комитета Государственной думы по безопасности Анатолий Выборный предложил штрафовать за скрученный пробег на автомобилях.

По словам парламентария, поводом для обращения стали многочисленные жалобы от населения и обеспокоенность представителей автосообщества.

Он отметил, что в 2023 году ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) выступила с предложением штрафовать автомобилистов за скручивание пробега на 300 тыс. рублей. Однако законопроект так и не был внесен в Госдуму.

Ранее стало известно, что каждый второй автовладелец выбирает подержанную машину.