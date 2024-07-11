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Три машины для бойцов СВО едва не наехали на мины времен ВОВ

В Ростове три машины для СВО успели остановить за пять минут до наезда на мины

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Народный фронт в Республике Хакасия/VK

В Ростове-на-Дону машины для бойцов СВО чуть не наехали на мины времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Народный фронт в Республике Хакасия в соцсети «ВКонтакте».

«Фура, которая везла три автомобиля для бойцов из Хакасии, должна была разгрузиться в Ростове-на-Дону. Однако за пять минут до разгрузки поступила команда остановить все работы. Выяснилось, что рядом обнаружили мины времен Второй мировой», — говорится в публикации.

Отмечается, что в зону СВО везли три машины УАЗ. На место, где были обнаружены мины, вызвали экстренные службы. Территорию пришлось оцепить на несколько часов.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов предложил блогеру Асхабу Тамаеву поехать вместе с ним в зону СВО после инцидента с пощечиной подростку.

«Если он такой крутой, я могу его с собой взять в штурмовую бригаду!» — отметил он.

Также Милонов призвал блогера продемонстрировать там свое мужество и отвагу. Депутат добавил, что Тамаеву нельзя позволить «отмазаться» от произошедшего.

Ранее пьяный украинец случайно пересек границу на велосипеде и попал к военным из РФ.

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