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Стало известно, сколько россияне потратили на автомобили за полгода

РОАД: россияне потратили на покупку машин 7 млрд рублей за полгода

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Затраты россиян на покупку новых и подержанных автомобилей в первом полугодии 2024 года составили 6,93 млрд рублей. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры (РОАД) Алексея Подщеколдина.

По его словам, на покупку новых автомобилей россияне потратили лишь 37% от этой суммы (2,59 млрд рублей). В 2023 году общая емкость рынка составила 12,64 трлн рублей, но на новые машины пришлось всего 27% от этой суммы, или 3,37 млрд рублей.

В России наблюдается снижение покупательской способности граждан, при этом стоимость машин увеличивается неуклонно, констатировал он.

До этого стало известно, что из-за новых правил Центробанка, ужесточающих правила выдачи кредитов, автомобильные кредиты подорожают и станут менее доступными для оформления.

Ранее стало известно, насколько подорожали автомобили в России с 2022 года.

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