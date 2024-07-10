Дилеры предупредили о сокращении числа китайских автокомпаний в России

Число автомобильных китайских марок в России в ближайшее время резко сократится. Об этом сообщает motor.ru со ссылкой на президента Российской ассоциации автомобильных дилеров (РОАД) Алексея Подщеколдина.

Отмечается, что сейчас на российском рынке представлены автомобили 60 китайских брендов. Половина из них не имеет ни поддержки дистрибьюторов, ни официальных шоурумов. При этом продают такие компании не более 100 машин в месяц.

«Участь таких игроков в ближайшей перспективе одна — закрыться и покинуть российский рынок, как это произошло, например, с Lifan, Haima, Zotye и рядом других», — считает Алексей Подщеколдин.

Дилеры считают, что конкуренцию могут выдержать только автомобильные бренды, которые входят в топ-15 по объемам продаж.

До этого стало известно, что среди автомобилей, импортированных в Россию в июне 2024 года, наиболее распространенными являются кроссоверы Chery Tiggo Pro Max. Первая пятерка наиболее популярных новых иномарок представлена автомобилями из Китая. За прошедший месяц в страну было импортировано 69,4 тыс. новых легковых автомобилей.

Ранее России предрекли проблемы с поставками машин и деталей из Китая.