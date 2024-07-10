В очереди к Крымскому мосту выстроились полтысячи автомобилей

На подходе к Крымскому мосту выстроились почти 500 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной службы по освещению ситуации на мосту.

«В очереди со стороны Керчи находится 480 транспортных средств. Время ожидания около двух часов», — говорится в публикации.

При этом со стороны Тамани очереди не наблюдается.

1 июля сообщалось, что в очереди на Крымский мост стояли 945 автомобилей. Водителям, которые ехали со стороны Тамани, приходилось ждать проезда в среднем по три часа.

До этого в очереди на Крымский мост стояли 1130 автомобилей. А вечером 29 июня Крымский мост закрывали. Вскоре движение по нему возобновили. Уточнялось, что с обеих сторон затруднений в проезде к досмотровым пунктам не было.

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