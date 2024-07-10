Стало известно, насколько в среднем подорожали новые авто в РФ с 2022 года

В России средняя цена нового автомобиля с 2022 года выросла на 46% (до 3,35 млн рублей). Об этом в интервью «БИЗНЕС Online» сообщил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

Основная причина подорожания машин, по словам эксперта, — возросшие логистические затраты, а также различные сборы, которые влияют на их конечную стоимость.

Еще одной причиной является высокая ключевая ставка Банка России — 16% годовых, продолжил Подщеколдин. Кроме того, существует вероятность получения вторичных санкций. По его словам, многие автодилеры, занимающиеся китайскими автомобилями, продав машину, не могут перевести деньги в КНР, поскольку американцам удалось оказать давление на китайские банки.

Накануне Подщеколдин предупредил, что России грозят проблемы с поставками автомобилей и деталей из Поднебесной из-за блокировки платежей.

До этого сообщалось, что среди автомобилей, импортированных в Россию в июне 2024 года, наиболее распространенными являются кроссоверы Chery Tiggo Pro Max. Первая пятерка наиболее популярных новых иномарок представлена автомобилями из Китая. За прошедший месяц в страну было импортировано 69,4 тыс. новых легковых авто.

Ранее россиянам стали давать гарантию на «параллельные» машины Mercedes.