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«АвтоВАЗ» поднял стоимость на три модели Lada

«АвтоВАЗ» поднял ценник на три модели Lada Vesta, лишив их части комплектаций

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Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» исключил из новых прайс-листов комплектации некоторых версий Lada Vesta (Cross, SW и SW Cross), в результате чего они подорожали. Это следует из информации на сайте компании.

Согласно новым прайс-листам, «АвтоВАЗ» убрал комплектации 2023-го модельного года. Это значит, что сейчас Vesta продается только в версиях с приставкой '24.

В результате ценник на Lada Vesta SW формально повысился с 1,63 млн рублей до 1,64 млн рублей. Версия кросс-седан подорожала до 1,7 млн рублей, то есть на 12 тыс. рублей. Стоимость а кросс-универсала Vesta достигнула 1,86 млн рублей (+12 тыс. рублей).

Примечательно, что ценники на некоторые топовые модификации Vesta все же снизились. Так, дорогостоящий кросс-седан Lada Vesta в версии Techno'24 прежде оценивался в 1,93 млн рублей или 2 млн рублей в зависимости от комплектации. Сейчас же его можно приобрести за 1,91 млн рублей и 1,99 млн рублей. А вот Vesta SW Cross подешевела на 15 тыс. рублей — до 2 млн рублей и 2,1 млн рублей.

В июне «АвтоВАЗ» повысил цены на другие две модели. Так, седан Lada Granta в комплектации Comfort'24 Plus стал дороже на 50 тыс. рублей. Прибавка составила 4,1% к прежней цене. Лифтбэк Granta в версии Club'24 стал стоить на 30 тыс. рублей дороже (+2,3%).

Между тем, внедорожник Lada Niva Travel в комплектации Comfort'24 подешевел на 7 тыс. рублей (–0,5%). Но в комплектациях Black'24, KHL'24 и Luxe'24 автомобиль подорожал на 23 тыс. рублей (+1,5–1,6%)..

Ранее выяснилось, что Li Auto выведет на мировой рынок свой самый дешевый автомобиль.

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