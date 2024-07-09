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Песков рассказал, на чем Путин передвигается по своей подмосковной резиденции

Песков: Путин передвигается по резиденции Ново-Огарево на электрокарах

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин часто передвигается по своей резиденции Ново-Огарево в Подмосковье за рулем электрокаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Да. Часто», — сказал Песков в ответ на вопрос, ездит ли Путин по резиденции на электрокарах и в обычные дни.

До этого Владимир Путин прокатил премьер-министра Индии Нарендру Моди на электрокаре по территории резиденции Ново-Огарево в Подмосковье.

8 июля Путин и Моди провели неформальные переговоры в Ново-Огарево. Они обсудили отношения двух стран. В частности, Моди заявил, что российско-индийские переговоры будут способствовать дальнейшему укреплению дружбы между Индией и Россией.

Путин, в свою очередь, отметил, что Моди посвятил жизнь служению индийскому народу. И люди, по мнению российского президента, это чувствуют.

Ранее Путин в Пхеньяне сел за руль автомобиля Aurus и прокатил лидера КНДР Ким Чен Ына.

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