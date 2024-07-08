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Путин и Моди покатались на электрокаре

Путин покатал премьера Индии Моди на электрокаре по территории резиденции

Президент России Владимир Путин прокатил премьер-министра Индии Нарендру Моди на электрокаре. Об этом сообщает Telegram-канал кремлевского пула.

За рулем электрокара был Путин.

«Путин рулит», — говорится в посте..

8 июля Путин и Моди провели неформальные переговоры в Ново-Огарево. Они обсудили отношения двух стран. В частности, Моди заявил, что российско-индийские переговоры будут способствовать дальнейшему укреплению дружбы между Индией и Россией.

Путин, в свою очередь, отметил, что Моди посвятил жизнь служению индийскому народу. И люди, по мнению, российского президента, это чувствуют.

На прошлой неделе глава индийского МИД Винай Кватра сообщил, что Индия надеется «исправить» дисбаланс двухсторонней торговли.

Ранее Моди назвал Путина своим другом.

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