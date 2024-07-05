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Орбан приехал на встречу с Путиным на российском Aurus

Премьер Венгрии Орбан приехал на встречу с Путиным на Aurus

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Телеграм-канал «Mash»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на российском автомобиле премиум-класса Aurus. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На опубликованных кадрах видно, что Орбан едет по центру Москвы на Aurus Senat в окружении нескольких Aurus Komendant с мигалками.

До этого сообщалось, что Орбан прибыл в Москву с рабочим визитом. По словам его пресс-секретаря Берталана Хаваши, в рамках своего визита Орбан намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным пути урегулирования конфликта на Украине.

2 июля Орбан посетил Киев, где предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому мирный план по урегулированию конфликта. В частности, премьер призвал Украину остановить боевые действия, а потом сесть за стол переговоров.

Ранее появилось видео с очередным поджогом автомобиля военнослужащего в Одессе.

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