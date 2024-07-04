Стало известно, на каком автомобиле Путин приехал на ШОС

Президент РФ Владимир Путин выбрал для поездок по Астане, куда он прибыл для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), отечественный автомобиль Aurus. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас президент находится в Казахстане с двухдневным визитом. Издание отмечает, что для своих поездок по РФ и за рубежом Путин по традиции пользуется отечественным авто. Аналогичным образом поступил лидер КНР Си Цзиньпин, который приехал во Дворец независимости в Астане на китайской машине.

А вот врио президента Ирана Мохаммад Мохбер, премьер Пакистана Шахбаз Шариф и главы некоторых стран СНГ прибыли на встречу на Mercedes. Автомобили предоставила казахстанская сторона.

До этого сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в рамках ШОС будет участвовать в церемониях приветствия и совместного фотографирования. Затем пройдут заседание Совета глав государств и церемония подписания итоговых документов.

Саммит пройдет под лозунгом «Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию».

После этого у Путина запланирована беседа с и.о. президента Ирана Мохаммадом Мохбером. По итогам поездки в Астану он также проведет встречу с российскими журналистами.

Ранее Песков объяснил зачем Ким Чен Ыну были нужны оба Aurus.