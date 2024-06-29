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Россиянам рассказали, как правильно спать в машине

Авито Авто: водителям для сна в машине понадобится специальная подушка

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Depositphotos

Во время длительных поездок на автомобиле возникает необходимость поспать, однако делать это нужно с умом. Об этом радио Sputnik рассказал руководитель группы по работе с ключевыми клиентами «Авито Авто» Владислав Иванов.

«Спать лежа в пути не получится. Самый простой вариант – подушка для шеи, которую часто используют авиапутешественники. Кроме того, есть специальные подушки для ног, не дающие им затекать и снижающие нагрузку на спину. Еще один интересный вариант – подушка-трансформер с отверстиями, в которые можно просовывать руки», — отметил он.

Также Иванов напомнил о необходимости взять с собой плед. Говоря о еде, специалист посоветовал брать с собой порционную пищу «на один укус», а напитки наливать в термокружки с крышками, которые подойдут по размеру в подстаканники. Также специалист напомнил о существовании специальных столиков, закрепляющихся между подлокотниками.

До этого врач рассказал, что водители, страдающие от хронической усталости и недосыпа, могут быть так же опасны на дорогах, как и нетрезвые. По его словам, хроническая усталость может приводить к дорожному гипнозу. Водитель впадает в такое состояние из-за длительной поездки и монотонного вождения. В подобной обстановке мысли склонны блуждать. Поэтому после поездки человек даже не может вспомнить, что происходило во время вождения. Дорожный гипноз опасен тем, что из-за него легко потерять концентрацию, отметил специалист.

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