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Tesla отзывает около 12 тысяч Cybertruck

Tesla отзывает около 12 тысяч Cybertruck из-за проблем со стеклоочистителями

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Mike Blake/Reuters

Производитель американских автомобилей Tesla отзывает 11 688 автомобилей модели Cybertruck из-за выявленной неисправности стеклоочистителей. Это следует из пресс-релиза Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).

«Компания Tesla отзывает некоторые электромобили Cybertruck 2024 года выпуска. Подача чрезмерного электрического тока может вызвать сбой мотора стеклоочистителя лобового стекла», — следует из сообщения.

Отмечается, что компания бесплатно произведет замену электромотора стеклоочистителей.

До этого сообщалось, что Tesla временно приостановила поставки электромобилей Cybertruck из-за технических проблем с двигателем гигантского дворника для лобового стекла. Этот стеклоочиститель — самый крупный среди автомобилей массового производства и является следствием особенностей дизайна Cybertruck, где дворники не могут быть скрыты между капотом и лобовым стеклом, как у обычных машин. Некоторые покупатели Cybertruck сообщили о задержках поставок на неделю. Части из них в Tesla объяснили срыв сроков проблемами с двигателем стеклоочистителя. В компании заверили, что будут заменять данный компонент на всех автомобилях Cybertruck.

О проблемах с гигантским стеклоочистителем Cybertruck стало известно после того, как некоторые покупатели сообщили о том, что он заводится сам по себе без видимой причины и застревает в нижнем положении. Вероятно, данный брак характерен для всех выпущенных экземпляров электропикапа.

Ранее Илон Маск поделился планами на человекоподобных роботов Tesla.

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