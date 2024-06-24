Автоэксперт оценил влияние электромобилей на окружающую среду

Производство и эксплуатация электромобилей могут негативно влиять на окружающую среду. Об этом рассказал заместитель председателя совета Ассоциации «Объединение автопроизводителей России» Алексей Сереженкин, передает Pravda.Ru.

«Электромобили, конечно, способствуют улучшению состояния окружающей среды, но процессы их производства и зарядки могут наносить ущерб природе, включая выбросы тепловых станций и вопросы утилизации батарей,» — уточнил эксперт.

По словам Сереженкина, все это отрицательно влияет на экологию. Специалист также оценил доступность электромобилей в России. В этом вопросе специалист выделил модели местного производства — Evolute и «Москвич-3е».

В середине апреля генеральный директор компании Stekbike Илья Сильницкий говорил, что самым удобным регионом для водителей электромобилей стала Московская область — там расположена 531 станция для зарядки. За Подмосковьем в рейтинге следуют Москва (462), Краснодарский край (268), Санкт-Петербург (213) и Татарстан (212), рассказал эксперт.

Ранее сообщалось, что владельцы авто с ДВС надеются на отмену льгот для электромобилей.