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Стало известно, что символизируют цифры номера Aurus, подаренного Ким Чен Ыну

Номер подаренного Ким Чен Ыну Aurus соответствует дате окончания войны в Корее

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Номерной знак на автомобиле Aurus, который президент РФ Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну, соответствует дате окончания Корейской войны. Об этом сообщает ТАСС.

«Цифры «7 27 1953» соответствуют дате 27 июля 1953 года, когда официально было заключено Корейское соглашение о перемирии, ознаменовавшее окончание Корейской войны», — говорится в сообщении.

Вечером 18 июня самолет Ил-96-300 Путина совершил посадку в аэропорту Сунан близ Пхеньяна. Столицу КНДР к приезду российского лидера украсили плакатами и флагами РФ. Президента России встречал лично Ким Чен Ын.

Это второй дружественный визит российского лидера в северокорейскую столицу — впервые Путин посетил Пхеньян во время первого президентского срока в 2000 году.

Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Пхеньян сел за руль правительственного автомобиля Aurus и прокатил на нем лидера КНДР Ким Чен Ына.

С автомобилем марки Aurus российский президент России познакомил главу КНДР во время официального визита последнего в РФ в сентябре 2023 года, когда Ким Чен Ын в составе большой делегации посетил также космодром «Восточный». В феврале 2024-го корейский лидер получил Aurus Senat в качестве подарка от Путина.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ закупит автомобили Lada Aura и Iskra.

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