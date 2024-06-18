Правительство РФ дало критический отзыв на законопроект о запрете эвакуации авто инвалидов

Правительство России дало критический отзыв на законопроект о запрете эвакуации машин со знаком «Инвалид». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на отзыв правительства.

Законопроект был подготовлен главой комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым (ЛДПР). Согласно его инициативе, предполагалось, что автомобиль со знаком «Инвалид» будет разрешено перемещать только в ближайшее место, где он не будет создавать препятствия для движения других машин.

В отзыве говорится, что законопроект необходимо доработать. Так, процедура перемещения транспортного средства в ближайшее место не согласуется с понятием его задержания и является самостоятельной мерой обеспечения производства по делу об административном правонарушении, которая не предусмотрена российским законодательством.

До этого сенатор Айрат Гибатдинов обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой не наказывать сотрудников скорой помощи, которые прибегают к тарану автомобилей-помех при исполнении в случае крайней необходимости.

Поводом для обращения стал случай, когда жительница Санкт-Петербурга на легковом автомобиле 10 минут не давала выехать из двора автомобилю скорой помощи, где находился ребенок.

Также депутат Госдумы Сергей Колунов предлагал разрешить машинам скорой помощи сдвигать неправильно припаркованные автомобили.

В частности, он предложил разрешить водителям скорых в случаях, если объездной дороги нет или она значительно длиннее, «двигать» мешающие проезду автомобили бампером. Он подчеркнул, что делать это водитель сможет только в случае экстренных вызовов, когда под угрозой находится жизнь человека.

Ранее правительство поддержало законопроект о штрафах за опасное вождение.