Автоюрист объяснил, почему скорой нельзя позволить таранить автомобили-помехи

Выдача разрешения скорой помощи на таран автомобилей, которые мешают ей проехать, приведет к еще большим проблемам. Таким мнением поделился адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько с «Общественной службой новостей».

«Во-первых, кто и как будет определять крайнюю необходимость в том, чтобы протаранить машину на ходу или во дворе? Только лишь водитель скорой помощи? А если ему показалось, что машина мешает и не пропускает, и он протаранил?» — задался вопросами эксперт.

Он отметил, что сейчас непонятно, кто будет возмещать ущерб водителям, поскольку такие случаи ОСАГО не покроет. В результате экстренные службы погрязнут в судебных разбирательствах, считает Радько. Кроме того, он добавил, что таран может повредить саму карету скорой помощи, в результате чего машина сломается на месте и не сможет вовремя довезти пациента.

Автоюрист считает, что проблема заключается не в автомобилях-помехах, а в узких дворах, где не предусмотрена парковка, поэтому многие водители вынуждены парковаться, где придется.

До этого сенатор Айрат Гибатдинов обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой не наказывать сотрудников скорой помощи, которые прибегают к тарану автомобилей-помех при исполнении в случае крайней необходимости. Копия письма оказалась в распоряжении СМИ. Поводом для обращения стал случай, когда жительница Санкт-Петербурга на легковом автомобиле 10 минут не давала выехать из двора автомобилю скорой помощи, где находился ребенок.

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